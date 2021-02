Il tavolino di Conte e Casalino. L’ultimo imbarazzante teatrino (Video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – Un premier uscente, Casalino e un tavolino di fronte a Palazzo Chigi. E’ un’immagine plastica, quasi malinconica, di un’ormai ex leader di ben due governi bruciati in due anni e qualche staffilata renziana. Giuseppe Conte oggi appare così, mesto e solo, mentre conserva la speranza di essere imbarcato di nuovo a bordo della nave. Draghi permettendo, ovviamente. Intanto si rivolge al M5S, in un accorato appello al movimento che lo ha sempre sostenuto, pompato, proposto come salvatore del firmamento pentastellato. E che continua a preferirlo all’ex presidente della Bce, senza per questo poterne garantire la sopravvivenza politica. Il tavolino di Conte e Casalino Adesso che farà Conte? E’ davvero fuori dai giochi oppure rientrerà dalla finestra, occupando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – Un premier uscente,e undi fronte a Palazzo Chigi. E’ un’immagine plastica, quasi malinconica, di un’ormai ex leader di ben due governi bruciati in due anni e qualche staffilata renziana. Giuseppeoggi appare così, mesto e solo, mentre conserva la speranza di essere imbarcato di nuovo a bordo della nave. Draghi permettendo, ovviamente. Intanto si rivolge al M5S, in un accorato appello al movimento che lo ha sempre sostenuto, pompato, proposto come salvatore del firmamento pentastellato. E che continua a preferirlo all’ex presidente della Bce, senza per questo poterne garantire la sopravvivenza politica. IldiAdesso che farà? E’ davvero fuori dai giochi oppure rientrerà dalla finestra, occupando ...

