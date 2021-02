Il rischio c' è Crosetto | una bomba sulla Lega di Salvini | il peggiore degli scenari

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Consulente fidatissimo di Giorgia Meloni, fondatore di Fratelli d'Italia, Guidogode di stima trasversale. Insomma, è uno rispettato da tutti e che sa sempre quello che dice. Dunque è interessante leggere il suo punto politico, in un'intervista concessa a Il Giorno all'indomani dell'incarico a Mario Draghie, premier in potenza e a caccia di una maggioranza. Un nome, quello di Draghi, che per le note ragioni sta creando più di un grattacapo nel centrodestra, diviso su Draghi stesso e però alla ricerca dell'unità. Insomma, l'obiettivo è quello di preservare l'alleanza. Eppure, non è così semplice. "Tenere il centrodestra unito in questa fase significa mandare avanti un delicato tentativo di mediazione", confermasin dalle primissime battute del colloquio. Dunque, il Gigante spiega in estrema sinesi le posizioni: "C'è una ...

Prima di tutto per la pandemia: la vaccinazione non va come dovrebbe; ilcontagio sarebbe ... Giancarlo Giorgetti - Esteri: Emma Bonino - Mef: Irene Tinagli o Guido- Mise: Marco ......mette al'intera campagna vaccinale. E nel mirino, per l'ennesima volta, ci è finito il commissario a tutto, Domenico Arcuri . Il quale però in questa occasione viene difeso da Guido...Guido Crosetto (foto), classe ’63, ex sottosegretario del governo Berlusconi IV, già fondatore e coordinatore nazionale di Fd’I è pieno di dubbi sui risultati del vertice del centrodestra. "Tenere il ...Che succede con Draghi secondo lei Crosetto? “Draghi inizierà le consultazioni, ha deciso di parlare con il Parlamento e con i partiti. Mi auguro esprimerà le sue idee in relazione al Recovery Fund ch ...