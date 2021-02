Il principe cerca figlio | Eddie Murphy nel trailer del film Prime

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In arrivo su AmazonVideo a marzo, ecco ilde Il, sequel del celebreconEra il 1988, e nelle sale usciva quello che sarebbe diventato un cult, ancora ai giorni nostri. Ilmoglie, diretto da John Landis, vedeva la divertentissima storia di un riccoafricano, l’inimitabile, alla ridi una moglie a New York. Dopo più di trent’anni, ilè pronto a tornare, ma questa volta non è una moglie che dovràre. Il sequel si chiamerà Il, e arriverà ...