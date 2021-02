Il piano vaccini è cambiato

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Viste le novità con AstraZeneca, la somministrazione su diverse categorie di under 55 sarà anticipata e sono cambiati i criteri di distribuzione regionale

Secondo quanto riferito c'è accordo unanime Stato - Regioni sulla distribuzione dei 3oggi disponibili. Obiettivo delnazionale vaccino così come rimodulato nella riunione Governo - ...Quanto ai, la Fondazione ricorda che sulla base delle decisioni prese durante l'incontro ...56 milioni di dosi; Moderna ha confermato la fornitura di 1,32 milioni di dosi previste dal...Anticipata al 24 la campagna per gli ultraottantenni. Moratti: «Garanzie dal governo». Coinvolti medici e farmacisti ...Viste le novità con AstraZeneca, la somministrazione su diverse categorie di under 55 sarà anticipata e sono cambiati i criteri di distribuzione regionale ...