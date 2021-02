Il parroco di Corzano: ”contagio sotto controllo, non siamo untori variante inglese” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La stampa sta montando un caso, non si fa altro che terrorizzare la gente. Ma il contagio sta scemando ed è sotto controllo. Non è il caso di additarci come untori. Sono inorridito dalla stampa, è come se la variante inglese fosse nata qui”. Don Felice Olmi è adirato. Corzano, dove si trova la sua parrocchia, nel Bresciano, in una manciata di giorni si è trasformata in un focolaio, con un centinaio di persone colpite dalla variante inglese del coronavirus. Giovedì scorso un bambino è risultato positivo alla variante inglese, dopo essere entrato in contatto con un’insegnante, anch’essa positiva al virus. Il 10 per cento della popolazione di Corzano (1.400 anime) risulta positivo al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “La stampa sta montando un caso, non si fa altro che terrorizzare la gente. Ma ilsta scemando ed è. Non è il caso di additarci come. Sono inorridito dalla stampa, è come se lafosse nata qui”. Don Felice Olmi è adirato., dove si trova la sua parrocchia, nel Bresciano, in una manciata di giorni si è trasformata in un focolaio, con un centinaio di persone colpite dalladel coronavirus. Giovedì scorso un bambino è risultato positivo alla, dopo essere entrato in contatto con un’insegnante, anch’essa positiva al virus. Il 10 per cento della popolazione di(1.400 anime) risulta positivo al ...

