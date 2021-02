Il Paradiso Delle signore, anticipazioni 5 febbraio: Cattaneo affronta Maria Grazia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso Delle signore che andrà in onda nella giornata del 5 febbraio rivelano che il nuovo appuntamento sarà ricco di colpi di scena. Clelia e Luciano, dopo aver scoperto le scritte offensive sul muro del grande magazzino, cadranno nello sconforto. I sospetti ricadranno su Maria Grazia, la mamma di un amichetto di scuola di Carletto, che da alcuni giorni aveva iniziato a parlare della Calligaris. Luciano, preso dalla rabbia, deciderà di affrontare la donna, mentre Clelia inizierà a convincersi di dover lasciare Milano al più presto per ritrovare la giusta serenità interiore. Clelia ha maturato la sua idea: se vuole salvare Luciano si deve sacrificarsi. Ma stando agli spoiler un gesto del tutto inaspettato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ledella puntata de Ilche andrà in onda nella giornata del 5rivelano che il nuovo appuntamento sarà ricco di colpi di scena. Clelia e Luciano, dopo aver scoperto le scritte offensive sul muro del grande magazzino, cadranno nello sconforto. I sospetti ricadranno su, la mamma di un amichetto di scuola di Carletto, che da alcuni giorni aveva iniziato a parlare della Calligaris. Luciano, preso dalla rabbia, deciderà dire la donna, mentre Clelia inizierà a convincersi di dover lasciare Milano al più presto per ritrovare la giusta serenità interiore. Clelia ha maturato la sua idea: se vuole salvare Luciano si deve sacrificarsi. Ma stando agli spoiler un gesto del tutto inaspettato di ...

4_muses : ?? #Arte: L'Angelo Caduto e il Paradiso Perduto L'Angelo Caduto è una delle opere meno note di Alexander Cabanel. U… - AntoineRomdane : @CristinaShonny Buongiorno Cara Cristina Che gioia contemplare questo miraviglioso tramonto, poi dormire accarezza… - lu_cecco : @mattiadiletti Attenzione alla gita tutti insieme alla Scarzuola, paradiso terrestre a pochi minuti da Città delle Pieve. - AlvaroFrabotta : @IoriaVCasa @M49liberorso Schiavo del danaro in tasca non la capisco, a favore di chi va il giro delle carte, adess… - NausicaaRondina : Ogni volta che edito delle foto rimango blessata dalla bravura e dalla bellezza delle cosplayer. Un paradiso per i miei occhi ?? -