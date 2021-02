Il paradiso delle signore 5: LUDOVICA incuriosita da FEDERICO, anticipazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutte pazze per FEDERICO (Alessandro Fella), per un motivo o per l’altro. Il giovane Cattaneo, che da poco tempo ha scoperto di essere in realtà figlio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), è ultimamente l’oggetto di vari interessi femminili e sempre di più sarà così nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1 Il paradiso delle signore. Stefania Colombo (Grace Ambrose), infatti, proseguirà nella sua infatuazione verso il figlio di Silvia (Marta Richeldi) e, quando la ragazza capirà che Pietro Conti (Andrea Savorelli) ha una cotta per lei, “userà” quest’ultimo nella speranza di provocare una reazione nel suo amato FEDERICO. C’è da dire però che, ben presto, la ragazza inizierà a pentirsi del suo gesto: sarà Pietro, alla fine, a rubarle davvero il cuore? Chissà… Il paradiso ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutte pazze per(Alessandro Fella), per un motivo o per l’altro. Il giovane Cattaneo, che da poco tempo ha scoperto di essere in realtà figlio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), è ultimamente l’oggetto di vari interessi femminili e sempre di più sarà così nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1 Il. Stefania Colombo (Grace Ambrose), infatti, proseguirà nella sua infatuazione verso il figlio di Silvia (Marta Richeldi) e, quando la ragazza capirà che Pietro Conti (Andrea Savorelli) ha una cotta per lei, “userà” quest’ultimo nella speranza di provocare una reazione nel suo amato. C’è da dire però che, ben presto, la ragazza inizierà a pentirsi del suo gesto: sarà Pietro, alla fine, a rubarle davvero il cuore? Chissà… Il...

redazionetvsoap : Tra sospetti, infatuazioni e timori, varie donne si interessano al giovane Cattaneo. Ora... ANCHE LEI!… - zazoomblog : Il Paradiso delle signore trama 4 febbraio: un terribile gesto - #Paradiso #delle #signore #trama - aftervhours : sto guardando in diretta il montaggio del paradiso delle signore come montano l’audio come tagliano le clip e le mo… - lucablanco73 : se ieri sera è arrivato Sayyd che significa 'signore', stamattina c'è Nadir che significa 'controparte', insieme a… - giosue_vian : dio benedica l'invetore delle stufette elettriche, spero abbia un posto d'onore in paradiso -