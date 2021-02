(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Il sindaco Mario Benzoni ora respira: “La situazione sembra tornata sotto controllo dopo l'aumento repentino dei giorni scorsi – spiega all'AGI – tanto che ieri abbiamo avuto solo due casi”. Il suo Comune, Corzano, 1400nella provincia di Brescia, è diventato nel giro di pochi giorni un focolaio con 139del coronavirus (un centinaio residenti, gli altri docenti e familiari di questi che abitano nei Comuni vicini) ma anche un esempio di come si possano limitare i danni con un intervento tempestivo. “Il giovedì abbiamo scoperto la prima positività di un bambino a scuola e il giorno successivo, il 22 gennaio, ho firmato un'ordinanza per chiudere tutto, dall'asilo alle medie. L'Ats ha fatto immediatamente uno screening di massa da cui è risultato che i ...

sulsitodisimone : Il paesino del Bresciano col 10% di abitanti colpiti dalla variante inglese - Dangone_ : @damnricciardo Nope, quelli stanno pure nella piazzetta del mio paesino ???? - QueenBeyVenus : Due cinquantenni del mio paesino sono a letto col febbrone dopo essere stati a contatto (senza saperlo) con un posi… - ClaudioBollenti : RT @lostagistaRAI: Conte farà di tutto per impedire la formazione del governo Draghi. Sa che fra uno o due anni, quando si vota, non avrebb… - ShelbyMaury : @nicolasodano Oltre che ben fatto , mi ha anche colpito il tuo dipinto perché conosco una ragazza del mio paesino… -

Ultime Notizie dalla rete : paesino del

Lui era appena arrivato a Progreso con i suoi dopo aver vissuto a Cululù, undi 300 anime ad una decina di chilometri da Progreso. A 14 anni giocavamo negli allieviSan Martin, il club ...Siamo a Corzano, unnella provincia di Brescia. È qui che nel giro di dieci giorni, sono emersi cento contagi. ... Ora le scuole sono chiuse, su ordinanzasindaco Giovanni Benzoni. E l'Ats di ...L'ultimo libro di Luca Ricolfi indaga i motivi per cui il governo Conte non ha fatto nulla per prevenire la seconda ondata del virus ...Cormorani sulla costa pugliese «I cormorani stanno invadendo la Puglia, il nuovo eden per le specie di uccelli che si cibano di pesce, a causa della tropicalizzazione del clima e ...