Il “messaggio della polizia contro il governo”, alcune precisazioni sulle fonti (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Eretico ha pubblicato un video in cui viene mostrato un messaggio della polizia contro il governo. Il testo si presenta come uno sfogo contro le sanzioni che gli agenti sarebbero costretti ad applicare contro i cittadini che non rispettano le normative di contenimento del Covid-19. Il video mostra lo scorrimento del testo di un post con l’inno nazionale italiano come sottofondo. Il messaggio della polizia contro il governo Come si può notare dal video, il post è stato pubblicato dalla pagina Facebook Noi Poliziotti Per Sempre il 10 maggio 2020. Vi riportiamo il testo: “Quando abbiamo scelto di arruolarci nella #polizia ci avessero detto che un giorno ci sarebbe ... Leggi su bufale (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Eretico ha pubblicato un video in cui viene mostrato unil. Il testo si presenta come uno sfogole sanzioni che gli agenti sarebbero costretti ad applicarei cittadini che non rispettano le normative di contenimento del Covid-19. Il video mostra lo scorrimento del testo di un post con l’inno nazionale italiano come sottofondo. IlilCome si può notare dal video, il post è stato pubblicato dalla pagina Facebook Noi Poliziotti Per Sempre il 10 maggio 2020. Vi riportiamo il testo: “Quando abbiamo scelto di arruolarci nella #ci avessero detto che un giorno ci sarebbe ...

