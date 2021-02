Il medico del Belgio | “Infortunio Hazard? È preoccupante | ha delle ricadute croniche”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ennesimodi Edentiene in apprensione non solo il Real Madrid, ma anche la Nazionale belga. Kristof Sas, capo dello staffdei Red Devils, ha parlato al quotidiano Nieuwsblad: “Aspettiamo di saperne di più ma è. Gli infortuni di altri giocatori, come Praet, Mertens o De Bruyne, non sono un problema in vista dell’Europeo. Potranno riprendere tranquillamente, ma il caso di Eden è diverso. È una ricaduta cronica. All’inizio era un problema alla caviglia, ma adesso sono sempre infortuni muscolari. Eden è entrato in un circolo vizioso e non è facile uscirne. Come ogni fuoriclasse, è necessario che i suoi gruppi muscolari si allenino correttamente. È molto più difficile farlo durante la riabilitazione. Avremmo preferito che Eden giocasse, sarebbe stato il modo migliore per arrivare in ...