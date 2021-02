Il leader di Italia Viva canta vittoria. Ma si è condannato all’irrilevanza. Renzi ha rovesciato il banco per lanciare Draghi. Se la maggioranza sarà ampia però non toccherà palla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non era chiaro cosa Matteo Renzi si attendesse dalla sua recente “mossa del cavallo” ai danni del governo giallo rosso di cui faceva parte. Probabilmente i suoi obiettivi erano duplici e diffeRenziati. Il primo era quello di avere dei ministeri più pesanti, una gestione diretta del Recovery Fund e fare fuori alcuni ministri a lui invisi. Il secondo, che fa parte della strategia del cavallo, è stato poco analizzato, ma è ovvio che avesse un piano B qualora i suoi desiderata, come poi è effettivamente avvenuto, fossero respinti. Tra parentesi, tra gli effetti collaterali a catena innescati dalla fine del governo giallorosso c’è quello di destabilizzare Partito democratico e Cinque Stelle e di rompere l’alleanza di centrodestra, visto che Giorgia Meloni, che non vuole rimanere con il cerino acceso in mano, è per un no secco alla Ue, Matteo Salvini, come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non era chiaro cosa Matteosi attendesse dalla sua recente “mossa del cavallo” ai danni del governo giallo rosso di cui faceva parte. Probabilmente i suoi obiettivi erano duplici e diffeati. Il primo era quello di avere dei ministeri più pesanti, una gestione diretta del Recovery Fund e fare fuori alcuni ministri a lui invisi. Il secondo, che fa parte della strategia del cavallo, è stato poco analizzato, ma è ovvio che avesse un piano B qualora i suoi desiderata, come poi è effettivamente avvenuto, fossero respinti. Tra parentesi, tra gli effetti collaterali a catena innescati dalla fine del governo giallorosso c’è quello di destabilizzare Partito democratico e Cinque Stelle e di rompere l’alleanza di centrodestra, visto che Giorgia Meloni, che non vuole rimanere con il cerino acceso in mano, è per un no secco alla Ue, Matteo Salvini, come ...

ilfoglio_it : Il leader di Italia viva Matteo Renzi alla fine ce l'ha fatta: via l'avvocato del popolo arriva il fuoriclasse del… - RaiNews : Un nuovo murale dell'artista Harry Greb a Roma ritrae il leader di Italia Viva con il principe saudita sulla scia d… - SkyTG24 : 'Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come #Draghi pronta a guidare il Paese',… - REstaCorporate : Grazie Presidente #Conte, l’Italia, pur non riconoscente verso di lei, ha riacquistato in Europa il prestigio perdu… - REstaCorporate : @MediasetTgcom24 Grazie Presidente #Conte, l’Italia, pur non riconoscente verso di lei, ha riacquistato in Europa i… -