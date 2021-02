Il gossip | Kledi verità su Maria e Amici | Riccardo operato al cuore | Amadeus nome sostituto

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildi Solonotizie torna con le news più curiose di questa settimana. Siete pronti a scoprire cosa è accaduto ai nostri vip?e lasuOspite qualche tempo fa del salotto tv di Fabio Fazio Che Tempo che Fa, il ballerino, ex volto di punta di, ha spiegato qual è stata la motivazione che l’ha portato a dire addio al talent diDe Filippi, dando una volta e per tutte una versione che ha messo a taceree chiacchiericci: “Semplicemente, ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”, ha spiegato il danzatore che conha ancora oggi un rapporto dizia.Guarnieri ...