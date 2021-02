Il fisioterapista arrestato per violenza sessuale sui pazienti disabili: le immagini dei carabinieri (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attività investigativa è stata coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dal pubblico ministero Paola Vetro. L'uomo si trova adesso ai domiciliari Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attività investigativa è stata coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dal pubblico ministero Paola Vetro. L'uomo si trova adesso ai domiciliari

79_Alessio : RT @romatoday: Il fisioterapista arrestato per violenza sessuale sui pazienti disabili: le immagini dei carabinieri - AndFranchini : Il fisioterapista arrestato per violenza sessuale sui pazienti disabili: le immagini dei carabinieri - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Il fisioterapista arrestato per violenza sessuale sui pazienti disabili: le immagini dei carabinieri - PalermoToday : Il fisioterapista arrestato per violenza sessuale sui pazienti disabili: le immagini dei carabinieri… - romatoday : Il fisioterapista arrestato per violenza sessuale sui pazienti disabili: le immagini dei carabinieri… -