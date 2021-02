Il famoso cantante confessa: “Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso e lei mi ha cacciato”. Di chi si tratta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una rivelazione improvvisa che svela una pagina del passato di Barbara D’Urso quella fatta dal cantante Memo Remigi, famoso già dagli anni ’60 di cui qualcuno ricorderà il celebre brano Innamorati a Milano. La recente scomparsa della moglie Lucia Memo di recente ha perso la moglie Lucia Russo e per lei ha speso parole sentite sui social ringraziando per la partecipazione di chi gli era stato vicino Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare Ma sul settimanale Di Più TV il ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una rivelazione improvvisa che svela una pagina del passato diquella fatta dalMemo Remigi,già dagli anni ’60 di cui qualcuno ricorderà il celebre brano Innamorati a Milano. La recente scomparsa dellaLucia Memo di recente ha perso laLucia Russo e per lei ha speso parole sentite sui social ringraziando per la partecipazione di chi gli era stato vicino Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare Ma sul settimanale Di Più TV il ...

