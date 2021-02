Il culto del «self-made man» ci fa molto male

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Quando penso al mito self-made man, cioè dell’uomo che «facendosi da solo» diventa «imprenditore di se stesso», tanto per dirla in parole povere, o meglio, in parole ricche, chiedo scusa, che qua di povertà non vogliamo neanche sentirne parlare, mi viene automaticamente in mente un universitario con la camicia firmata e un grande orologio al polso che frequenta la facoltà di economia, ovviamente al lavoro sulla sua idea di startup del secolo, ovviamente un’App. Ma visto che non voglio scadere in stereotipi inutili e stupidi, andrò oltre questa immagine preconfenzionata che mi si forma nel cervello, scusandomi a suo nome. A volte esagera. Il fatto è che sono anni che sento parlare di questa storia del «farsi da soli» e soprattutto sono anni che leggo o sento dire in continuazione in giro la frase «imprenditore di me stesso». Ormai è diventata uno scherzo, lo so, un po’ come dire «ho fatto l’Università della Vita» o della strada, però dietro a ogni scherzo c’è sempre qualcosa di vero, e vale anche in questo caso. Vale soprattutto in questo caso, oserei dire, perché il culto del self-made man, senza contare che un corrispettivo al femminile non esiste e già questo non è un buon segno, è tutt’altro che uno scherzo. È ben più di una frase da scrivere per fare i simpatici nella propria biografia sui social. Il culto del self-made man esiste nella nostra società, da tanto tempo, così come esistono i suoi effetti su ognuno di noi, a prescindere dalla camicia firmata e dall’orologio grande al polso.