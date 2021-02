Il covid lo porta via alle sue due figlie a 35 anni: fatale la variante inglese (Di giovedì 4 febbraio 2021) La dura battaglia contro il virus ma alla fine la resa, l’uomo alla fine è morto, la sua famiglia lo piange disperata. Alfonzia Jackson Jr. originario dello stato americano dell’Alabama, ma residente a Birmingham, 35enne era sposato ed aveva due figlie piccole. La scoperta della malattia nel corso delle festività natalizie, i sintomi, sempre gli stessi, ma in quel caso tutto si è aggravato nel giro di pochi giorni, rendendo assolutamente necessario il ricovero in ospedale. Si è subito parlato di variante inglese per il suo caso, molto aggressivo il virus, molto forte la carica virale, e di conseguenza gli effetti sull’organismo del paziente. La dura battaglia in ospedale per giorni, settimane, poi il tragico epilogo. Il giovane no ce l’ha fatta, non ha superato l’ostacolo più grande, il virus ha avuto la meglio e ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La dura battaglia contro il virus ma alla fine la resa, l’uomo alla fine è morto, la sua famiglia lo piange disperata. Alfonzia Jackson Jr. originario dello stato americano dell’Alabama, ma residente a Birmingham, 35enne era sposato ed aveva duepiccole. La scoperta della malattia nel corso delle festività natalizie, i sintomi, sempre gli stessi, ma in quel caso tutto si è aggravato nel giro di pochi giorni, rendendo assolutamente necessario il ricovero in ospedale. Si è subito parlato diper il suo caso, molto aggressivo il virus, molto forte la carica virale, e di conseguenza gli effetti sull’organismo del paziente. La dura battaglia in ospedale per giorni, settimane, poi il tragico epilogo. Il giovane no ce l’ha fatta, non ha superato l’ostacolo più grande, il virus ha avuto la meglio e ...

EmilOnce : RT @mesmeri: L’assessore della mia città che è uso fare video assieme al suo burattinaio sgarbi in cui sbeffeggia e dà dell’imbecille a chi… - occhio_notizie : #Covid, #GiulianaDeSio a #PortaaPorta: “Avverti la paura della morte” - osva_o : RT @freeskipperIT: @nzingaretti @GiuseppeConteIT Da #Conte una resa delle armi per strada fuori dalla porta di #PalazzoChigi dopo aver lasc… - alecittadino : RT @freeskipperIT: @nzingaretti @GiuseppeConteIT Da #Conte una resa delle armi per strada fuori dalla porta di #PalazzoChigi dopo aver lasc… - kimmanuela : sono appena tornata a casa dalla casa di riposo: finalmente ho potuto incontrare mia nonna che ha sconfitto il covi… -

Ultime Notizie dalla rete : covid porta Coronavirus, ultime notizie: altri 13.659 casi e 422 vittime. Superati i 90mila decessi

L'ultimo dato rilevato porta il totale dei tamponi dall'inizio dell'epidemia a 33.603.023 (per 17. +896 in 24 ore Il Veneto registra un rialzo nel trend dei contagi Covid nelle ultime 24 ore, con ...

Covid Italia, oggi 13.659 contagi e 422 morti: bollettino 4 febbraio

Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta il totale a 90.241 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid - 19. Sono 270.142 i tamponi eseguiti in 24 ore tra ...

Il Covid si porta via anche Gianni Evangelisti il Resto del Carlino Coronavirus, Cts: dal 15 febbraio ok a impianti sciistici aperti in zona gialla

(Teleborsa) - Gli impianti sciistici nelle Regioni gialle a partire dal 15 febbraio potranno riaprire al pubblico le loro piste. È quanto riporta un'indiscrezione dell'Ansa in merito ad una riunione d ...

Alunna della primaria positiva, scuola caudina chiude per due giorni

La ricostruzione dei contatti è già partita ma il sindaco Matera non ha voluto perdere altro tempo e ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado domani e dopodomani in attesa che possa ...

L'ultimo dato rilevatoil totale dei tamponi dall'inizio dell'epidemia a 33.603.023 (per 17. +896 in 24 ore Il Veneto registra un rialzo nel trend dei contaginelle ultime 24 ore, con ...Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato cheil totale a 90.241 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di- 19. Sono 270.142 i tamponi eseguiti in 24 ore tra ...(Teleborsa) - Gli impianti sciistici nelle Regioni gialle a partire dal 15 febbraio potranno riaprire al pubblico le loro piste. È quanto riporta un'indiscrezione dell'Ansa in merito ad una riunione d ...La ricostruzione dei contatti è già partita ma il sindaco Matera non ha voluto perdere altro tempo e ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado domani e dopodomani in attesa che possa ...