Il ciondolo che vibra se hai la postura sbagliata (Di giovedì 4 febbraio 2021) I milioni di persone che soffrono di dolori a collo e schiena sanno bene quanto sia importantemantenere una postura corretta durante la giornata. Tanto semplici a dirsi quanto difficile a farsi, perché mentre si lavora o, più in generale, quando si è concentrati nel far qualcosa l’abitudine di piegarsi in avanti scatta in maniera automatica, spesso senza accorgersene, almeno finché non arrivano i primi disturbi alla colonna vertebrale o alla parte del corpo più sensibile. Di norma i metodi più diffusi per correggere l’errata postura prevedono la pressione esterna sul corpo, che però bisogna limitare a poche ore al giorno per evitare problemi sul lungo periodo. Una strada differente segue Uposture, ciondolo di forma circolare che si può indossare al collo per monitorare la postura e correggerla. Ogni volta che si ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) I milioni di persone che soffrono di dolori a collo e schiena sanno bene quanto sia importantemantenere unacorretta durante la giornata. Tanto semplici a dirsi quanto difficile a farsi, perché mentre si lavora o, più in generale, quando si è concentrati nel far qualcosa l’abitudine di piegarsi in avanti scatta in maniera automatica, spesso senza accorgersene, almeno finché non arrivano i primi disturbi alla colonna vertebrale o alla parte del corpo più sensibile. Di norma i metodi più diffusi per correggere l’errataprevedono la pressione esterna sul corpo, che però bisogna limitare a poche ore al giorno per evitare problemi sul lungo periodo. Una strada differente segue Uposture,di forma circolare che si può indossare al collo per monitorare lae correggerla. Ogni volta che si ...

Sembra un ciondolo e si porta al collo ma Uposture vibra ogni volta che si assumono posture errate o si resta seduti troppo a lungo. E si può utilizzare sempre e in ogni luogo ...

