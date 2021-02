Il CEO di Parler è stato licenziato: ecco il perché (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutti avrete sentito parlare di Parler, la nota app bannata semplicemente ovunque nel web. Amazon non offre più il servizio di hosting al social network, Google e Apple hanno rimosso l’app in questione dai propri store. Ciò è stata fonte di cattiva pubblicità a tutti gli effetti. Il CEO e co-fondatore di Parler John Matze L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Parler rimosso da Play Store e App Store, social network pericoloso? Amazon banna Parler: social rimosso da Google Play Store e App Store Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutti avrete sentito parlare di, la nota app bannata semplicemente ovunque nel web. Amazon non offre più il servizio di hosting al social network, Google e Apple hanno rimosso l’app in questione dai propri store. Ciò è stata fonte di cattiva pubblicità a tutti gli effetti. Il CEO e co-fondatore diJohn Matze L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::rimosso da Play Store e App Store, social network pericoloso? Amazon banna: social rimosso da Google Play Store e App Store

webmagazine24 : Il CEO di #Parler è stato licenziato: ecco il perché - castell32082033 : RT @Marco_dreams: John Matze, fondatore di Parler, è stato licenziato e non è più il CEO del social network che aveva fondato nel 2018. Do… - CirianiCarlo : RT @Marco_dreams: John Matze, fondatore di Parler, è stato licenziato e non è più il CEO del social network che aveva fondato nel 2018. Do… - raffaellasalato : RT @Marco_dreams: John Matze, fondatore di Parler, è stato licenziato e non è più il CEO del social network che aveva fondato nel 2018. Do… - sermezane : RT @Marco_dreams: John Matze, fondatore di Parler, è stato licenziato e non è più il CEO del social network che aveva fondato nel 2018. Do… -