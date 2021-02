Il Carnevale di Venezia? Quest’anno sfilerà online (Di giovedì 4 febbraio 2021) VENEZIA – Nel 2021 il Carnevale di Venezia si trasferisce online. Speciali appuntamenti in streaming sono infatti previsti il 6 e 7 febbraio e poi dall’11 al 16 febbraio. Nello specifico, in queste giornate dalle 17 alle 18.30 circa la sede del Casinò di Venezia di Ca’Vendramin Calergi trasmetterà “divertimento, improvvisazioni, travestimenti, musica e intrattenimento”, sul sito internet del Carnevale e sui suoi canali social, e su ‘Televenezia’, spiega il Comune. Inoltre, “ogni giorno durante le puntate e poi sui canali social, l’approfondimento ‘Storie di Carnevale’ permetterà di scoprire, attraverso 40 brevi video appositamente realizzati per l’edizione 2021, i protagonisti del Carnevale -artisti, artigiani, costumisti- ma anche i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari, alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche del momento”. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) VENEZIA – Nel 2021 il Carnevale di Venezia si trasferisce online. Speciali appuntamenti in streaming sono infatti previsti il 6 e 7 febbraio e poi dall’11 al 16 febbraio. Nello specifico, in queste giornate dalle 17 alle 18.30 circa la sede del Casinò di Venezia di Ca’Vendramin Calergi trasmetterà “divertimento, improvvisazioni, travestimenti, musica e intrattenimento”, sul sito internet del Carnevale e sui suoi canali social, e su ‘Televenezia’, spiega il Comune. Inoltre, “ogni giorno durante le puntate e poi sui canali social, l’approfondimento ‘Storie di Carnevale’ permetterà di scoprire, attraverso 40 brevi video appositamente realizzati per l’edizione 2021, i protagonisti del Carnevale -artisti, artigiani, costumisti- ma anche i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari, alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche del momento”.

