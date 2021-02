Il capo della diplomazia Ue Borrell a Mosca per chiedere la liberazione di Navalny: “Sentenza politica”. Cremlino: “Nessuna repressione” (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Unione europea si è mossa per ottenere l’immediato rilascio dell’oppositore russo Alexei Navalny, condannato il 2 febbraio a 2 anni e 5 mesi di carcere. A 48 ore dalla Sentenza, il capo della diplomazia di Bruxelles, l’Alto rappresentante per la politica Estera Josep Borrell, si è recato a Mosca dove incontrerà il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, al quale chiederà di liberare il blogger dissidente: “Porterà a Mosca i messaggi dell’Ue. Il caso Navalny e l’arresto dei manifestanti sarà uno degli elementi di priorità, la situazione per l’Unione è inaccettabile e la richiesta è chiara e forte, vanno rilasciati subito”, ha dichiarato il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna, Peter Stano. Si tratta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Unione europea si è mossa per ottenere l’immediato rilascio dell’oppositore russo Alexei, condannato il 2 febbraio a 2 anni e 5 mesi di carcere. A 48 ore dalla, ildi Bruxelles, l’Alto rappresentante per laEstera Josep, si è recato adove incontrerà il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, al quale chiederà di liberare il blogger dissidente: “Porterà ai messaggi dell’Ue. Il casoe l’arresto dei manifestanti sarà uno degli elementi di priorità, la situazione per l’Unione è inaccettabile e la richiesta è chiara e forte, vanno rilasciati subito”, ha dichiarato il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna, Peter Stano. Si tratta ...

