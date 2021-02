Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci annuncia il ritorno di Baby alieno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Grande mistero attorno alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato, condotta da Milly Carlucci. Tutti vogliono sapere chi si cela dietro le coloratissime maschere dei partecipanti, ma c’è un personaggio fra tutti che sembra aver incuriosito il pubblico più di tutti. Stiamo parlando del Baby alieno. I Ricchi e Poveri: cantanti smascherati All’interno della produzione del talent show firmato Rai sono soltanto 7 le persone a conoscere la vera identità dei cantati dietro alle maschere. Milly Carlucci è ovviamente una di queste e durante la sua partecipazione alla puntata de La vita in Diretta dello scorso lunedì, non si è lasciata sfuggire nemmeno un piccolo indizio. Gli unici concorrenti di cui parla apertamente sono quelli ormai ritirati dalla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Grande mistero attorno alla nuova edizione de Il, condotta da. Tutti vogliono sapere chi si cela dietro le coloratissime maschere dei partecipanti, ma c’è un personaggio fra tutti che sembra aver incuriosito il pubblico più di tutti. Stiamo parlando del. I Ricchi e Poveri: cantanti smascherati All’interno della produzione del talent show firmato Rai sono soltanto 7 le persone a conoscere la vera identità dei cantati dietro alle maschere.è ovviamente una di queste e durante la sua partecipazione alla puntata de La vita in Diretta dello scorso lunedì, non si è lasciata sfuggire nemmeno un piccolo indizio. Gli unici concorrenti di cui parla apertamente sono quelli ormai ritirati dalla ...

tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato, anticipazioni: Milly Carlucci condurrà uno speciale il 6 febbraio #ilcantantemascherato - gieffepparo : Ragazzi, la soluzione è: - non vedere diretta - non vedere daytime - e vedere il cantante mascherato domani sera (a… - brindisilibera : New post (da Anna Di Risio_RAI1: il 5 febbraio torna Milly Carlucci per la seconda avvincente puntata: Il Cantante… - brindisilibera : New post (da Anna Di Risio_RAI1: il 5 febbraio torna Milly Carlucci per la seconda avvincente puntata: Il Cantante… - meantvobe : Domani si guarda il cantante mascherato -