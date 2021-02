Il Cantante Mascherato | il malore di Baby Alieno organizzato a tavolino? L’ipotesi di Dandolo

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In prima serata è tornato dopo un anno di stop il programma Rai, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, Il. Il game show è andato in onda lo scorso venerdì 29 gennaio, ma sono subito capitati diversi colpi di scena che han messo in seria difficoltà Milly Carlucci, l’ideatrice del programma. Durante la prima esibizione di “”, la conduttrice abruzzese è stata costretta ad intervenire sul palco e a mandare in onda la pubblicità. Il motivo di tale azione sarebbe stato che una persona all’interno del, interpretato dalla famosa band musicale Ricchi e Poveri, abbia avuto notevoli difficoltà a respirare. Poco dopo tale accaduto, i cantanti sono fortunatamente tornati sul parco, ma proprio mentre sembrava filar tutto ...