Il calendario delle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi: ecco tutti gli orari. E le forze del centrodestra andranno separate (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tre giorni di consultazioni per Mario Draghi, premier incaricato di formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Si inizia oggi alle 15.30 e si finisce sabato alle 13.15, quando il Movimento Cinque Stelle uscirà dalla sala di Montecitorio allestita per i colloqui tra l’ex numero uno della Bce e le forze politiche. All’incontro si presenteranno separati i partiti del centrodestra, attesi in tre momenti diversi. ecco il calendario. Oggi – Si inizia alle 15.30 con Azione, +Europa e Radicali. Mezz’ora dopo è il momento del Maie-Psi, componente del gruppo misto alla Camera. Alle 16.30 il presidente incaricato Mario Draghi riceverà invece il gruppo Centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tre giorni diperdi formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Si inizia oggi alle 15.30 e si finisce sabato alle 13.15, quando il Movimento Cinque Stelle uscirà dalla sala di Montecitorio allestita per i colloqui tra l’ex numero uno della Bce e lepolitiche. All’incontro si presenteranno separati i partiti del, attesi in tre momenti diversi.il. Oggi – Si inizia alle 15.30 con Azione, +Europa e Radicali. Mezz’ora dopo è il momento del Maie-Psi, componente del gruppo misto alla Camera. Alle 16.30 il presidentericeverà invece il gruppo Centro ...

Quirinale : #Quirinale: il calendario delle #consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella - 28 e 29 Gennaio - petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - poliziadistato : Almeno una delle identità nascoste dei #solitiignoti di questa sera su @RaiUno per chi ha già il #calendariopolizia… - PaolinoBonapar1 : RT @lucianoghelfi: Il calendario delle #Consultazioni di #Draghi - Jovinow : ?? Il calendario delle #consultazioni di #MarioDraghi con i partiti: ??Oggi dalle 15:30 Azione, +Europa, Maie, Cd, E… -