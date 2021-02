Il caldo del 2020 non si era mai visto: la Nasa spiega perché (Di giovedì 4 febbraio 2021) A livello globale, non avevamo mai registrato un anno più caldo del 2020. Il record precedente, quello del 2016, segue a ruota, superato per un soffio. La causa, purtroppo, è antropica, cioè legata alle attività umane, che determinano forti emissioni di gas serra come l’anidride carbonica e il metano. Sono questi i nuovi dati emersi dai bollettini del Goddard Institute for Space Studies della Nasa, che già avevano allarmato in merito al trend degli ultimi sette anni, segnalati come i peggiori per il clima di sempre. Le conseguenze di questo riscaldamento, bene ricordarlo, sono lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento del livello del mare e uno stravolgimento dell’habitat di molte specie viventi, sia animali che vegetali. Oltre, com’è ormai noto, a fenomeni meteo sempre più estremi, dalle forti siccità a grosse ondate di ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) A livello globale, non avevamo mai registrato un anno piùdel. Il record precedente, quello del 2016, segue a ruota, superato per un soffio. La causa, purtroppo, è antropica, cioè legata alle attività umane, che determinano forti emissioni di gas serra come l’anidride carbonica e il metano. Sono questi i nuovi dati emersi dai bollettini del Goddard Institute for Space Studies della, che già avevano allarmato in merito al trend degli ultimi sette anni, segnalati come i peggiori per il clima di sempre. Le conseguenze di questo riscaldamento, bene ricordarlo, sono lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento del livello del mare e uno stravolgimento dell’habitat di molte specie viventi, sia animali che vegetali. Oltre, com’è ormai noto, a fenomeni meteo sempre più estremi, dalle forti siccità a grosse ondate di ...

