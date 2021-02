«Il blocco di TikTok? È un ostacolo all’ingresso, facilmente aggirabile. Come per gli altri social» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da oggi, giovedì 4 febbraio, TikTok inizierà a fornire – attraverso la propria applicazione – tutte le indicazioni ai suoi iscritti per evitare il blocco del proprio account. La decisione – in collaborazione con il Garante per la Privacy – è arrivata dopo un accordo per un maggiore controllo sull’età degli iscritti al social, molto in voga tra i giovani. Dal 9 febbraio, infatti, chi non ha certificato la propria età non potrà più accedere alla piattaforma. Questa l’azione decisa di blocco TikTok under 13. Ma quali effetti avrà questa mossa (in linea con le condizioni di utilizzo) su chi lavora e fattura attraverso questa piattaforma? LEGGI ANCHE > Dal 9 febbraio TikTok bloccherà tutti gli utenti che non hanno confermato la loro età Per approfondire al meglio questa vicenda – e gli ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da oggi, giovedì 4 febbraio,inizierà a fornire – attraverso la propria applicazione – tutte le indicazioni ai suoi iscritti per evitare ildel proprio account. La decisione – in collaborazione con il Garante per la Privacy – è arrivata dopo un accordo per un maggiore controllo sull’età degli iscritti al, molto in voga tra i giovani. Dal 9 febbraio, infatti, chi non ha certificato la propria età non potrà più accedere alla piattaforma. Questa l’azione decisa diunder 13. Ma quali effetti avrà questa mossa (in linea con le condizioni di utilizzo) su chi lavora e fattura attraverso questa piattaforma? LEGGI ANCHE > Dal 9 febbraiobloccherà tutti gli utenti che non hanno confermato la loro età Per approfondire al meglio questa vicenda – e gli ...

