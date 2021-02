Il Barcellona rimonta in Copa del Rey, la “citazione” di Griezmann per De Jong: “Ha segnato come Pippo Inzaghi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tirano un sospiro di sollievo al Barcellona dopo la remuntada sul Granada e la seguente qualificazione al turno successivo di Copa del Rey. 3-5 per i catalani il risultato finale e il merito è anche di una rete di Frenkie de Jong. Un gol che ha meritato, al termine del match, un'attenzione particolare da parte di Antoine Griezmann.Griezmann esalta De Jong e cita Pippo Inzaghicaption id="attachment 1089325" align="alignnone" width="749" Griezmann De Jong/captionFrenkie De Jong e Antoine Griezmann show in campo e fuori. I due calciatori del Barcellona, insieme a Jordi Alba, sono stati i grandi protagonisti della vittoria esterna per 5-3 (dopo i tempi supplementari) dei ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tirano un sospiro di sollievo aldopo la remuntada sul Granada e la seguente qualificazione al turno successivo didel Rey. 3-5 per i catalani il risultato finale e il merito è anche di una rete di Frenkie de. Un gol che ha meritato, al termine del match, un'attenzione particolare da parte di Antoineesalta Dee citacaption id="attachment 1089325" align="alignnone" width="749"De/captionFrenkie Dee Antoineshow in campo e fuori. I due calciatori del, insieme a Jordi Alba, sono stati i grandi protagonisti della vittoria esterna per 5-3 (dopo i tempi supplementari) dei ...

