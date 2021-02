Il 12 febbraio esce in Italia Wonder Woman 1984 (Di giovedì 4 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=FH5KCXFzKWQ Se c’è un film la cui parabola rispecchia perfettamente le traversie del cinema ai tempi coronavirus, è Wonder Woman 1984: titolo dell’universo Dc Comics su cui Warner Bros puntava tutto nel 2020, la sua uscita nelle sale è stata più volte rimandata. A Natale, poi, negli Stati Uniti è riuscito ad arrivare al cinema e anche in streaming sulla piattaforma Hbo Max, sperimentando una formula che sarà applicata a tutti i film Warner nel 2021, alla luce dei risultati più che soddisfacenti di questa distribuzione ibrida. E adesso tocca all’Italia, dove però le sale rimarranno chiuse fino a marzo, se non oltre. In queste ore, infatti, è stato annunciato che il secondo capitolo delle avventure dell’eroina interpretata da Gal Gadot arriveranno in esclusiva digitale a partire da venerdì ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=FH5KCXFzKWQ Se c’è un film la cui parabola rispecchia perfettamente le traversie del cinema ai tempi coronavirus, è: titolo dell’universo Dc Comics su cui Warner Bros puntava tutto nel 2020, la sua uscita nelle sale è stata più volte rimandata. A Natale, poi, negli Stati Uniti è riuscito ad arrivare al cinema e anche in streaming sulla piattaforma Hbo Max, sperimentando una formula che sarà applicata a tutti i film Warner nel 2021, alla luce dei risultati più che soddisfacenti di questa distribuzione ibrida. E adesso tocca all’, dove però le sale rimarranno chiuse fino a marzo, se non oltre. In queste ore, infatti, è stato annunciato che il secondo capitolo delle avventure dell’eroina interpretata da Gal Gadot arriveranno in esclusiva digitale a partire da venerdì ...

