Ignoranza in geografia: gli Stati che la gente non sa trovare sulla mappa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Passi per l'Uzbekistan o per l'Angola, ma che una persona non sappia indicare il Canada, la Francia o l'Australia sul planisfero è piuttosto sorprendente. Ma a quanto pare non bisogna dare per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Passi per l'Uzbekistan o per l'Angola, ma che una persona non sappia indicare il Canada, la Francia o l'Australia sul planisfero è piuttosto sorprendente. Ma a quanto pare non bisogna dare per ...

tetelepathy7 : @MOOVNTAE eh vabbè avrà bisogno di una lezione di geografia il ragazzo ... aaaahhh che ignoranza!! - ihatehumanity__ : questa è geografia io ho 5, quindi per ignoranza dico il po tanto passa ovunque - suuunliam : @almightyxlouu AH STO ZITTA ALTRIMENTI ESCE LA MIA IGNORANZA IN GEOGRAFIA - AndreaGContini : @Pagliacci8 @ilpost Tu non hai la più pallida idea di come funzioni l'Autorità Palestinese, nè della sua geografia.… - icvrustae : comunque per ultima cosa, io non so se voi studiate la geografia ma l'Asia non è composta solo dalla Cina e dal Gi… -