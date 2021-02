Iconize punta il dito contro Elettra Lamborghini dopo la censura nella sua docuserie | ”la torvo una grande infamata!”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Qualche giorno fa vi avevamo riportato la curiosa notizia delladidalladella sua palesemente ex best friend,. Nessuno dei due, fino a questo momento, si era espresso a riguardo. Eppure il content creator, di fronte alle domande dei suoi follower, avrebbe voluto rispondere dalle sue IG Stories. Qualcuno, infatti, gli avrebbe chiesto:”Cosa ne pensi del fatto cheti abbiatosua “serie”?“.avrebbe risposto con dure parole, accusandodi non essersi comportata da vera migliore amica: Io a questa cosa non sarei proprio voluto arrivare. Ho provato fino all’ultimo a comunicare con lei in privato. L’ho fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Iconize punta

In questi giorni è stata resa pubblica una lettera da parte diche smentiva le tue convinzioni, come stanno davvero le cose? 'In realtà si è scusato ancora per le sue azioni, non credo ci sia ...rompe il silenzio sui social e dice di essere vittima dello schifo che è accaduto in tv eil dito contro tuttiElettra Lamborghini: l'ex (?) amico Iconize è stato tagliato dalla sua nuova serie per DiscoveryPlus. Ecco cosa è successo (FOTO) ...Dopo la storia infinita di quest’ edizione del Grande Fratello Vip, ecco che Canale 5 si preparerà ad accogliere un altro reality molto amato dai telespettatori, ossia L’isola dei famosi. Al timone no ...