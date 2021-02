I rider hanno per la prima volta un contratto: Just Eat li assumerà come lavoratori dipendenti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre gli accordi di categoria sono ancora fermi la piattaforma di delivery annuncia che da marzo i suoi fattorini in Lombardia verranno assunti stabilmente con diverse tipologie di contratto, base oraria di 9 euro con bonus consegne, tutele previdenziali, ferie e assicurazione Leggi su repubblica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre gli accordi di categoria sono ancora fermi la piattaforma di delivery annuncia che da marzo i suoi fattorini in Lombardia verranno assunti stabilmente con diverse tipologie di, base oraria di 9 euro con bonus consegne, tutele previdenziali, ferie e assicurazione

