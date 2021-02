I nuovi Mac con M1 fanno capricci con i monitor esterni (Di giovedì 4 febbraio 2021) macOS Big Sur 11.2 ha risolto diversi problemi legati alla connessione di display esterni tramite HDMI su Mac Mini, ma ha introdotto nuovi problemi per chi collega al Mac un monitor esterno tramite USB Type C. Tanti utenti si sono trovati con il monitor secondario non funzionante... Leggi su dday (Di giovedì 4 febbraio 2021) macOS Big Sur 11.2 ha risolto diversi problemi legati alla connessione di displaytramite HDMI su Mac Mini, ma ha introdottoproblemi per chi collega al Mac unesterno tramite USB Type C. Tanti utenti si sono trovati con ilsecondario non funzionante...

