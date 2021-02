I nuovi film di Netflix “La tigre Bianca” e “La nave sepolta” ci raccontano (bene) il declino dell’Occidente (Di giovedì 4 febbraio 2021) I nuovi film di Netflix “La tigre Bianca” e “La nave sepolta” Ci sono due nuovi film su Netflix che curiosamente descrivono la necrosi del sistema occidentale come mai visto prima. Perché l’arte anticipa sempre la storia. Il primo, “La tigre Bianca” (White Tiger) di Ramin Bahrani, tratto dal romanzo best seller e plurivincitore di Aravin Adiga è un bellissimo film, da Oscar, ambientato in India, e narra la lotta di classe da un giovane servo di casta bassa e un giovane ricco di casta potente, non a caso proveniente dagli Stati Uniti. Il film ha una grande regia e una sceneggiatura sapiente. Le metafore non mancano, e alcune battute sono un pugno nello ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Idi“La” e “La” Ci sono duesuche curiosamente descrivono la necrosi del sistema occidentale come mai visto prima. Perché l’arte anticipa sempre la storia. Il primo, “La” (White Tiger) di Ramin Bahrani, tratto dal romanzo best seller e plurivincitore di Aravin Adiga è un bellissimo, da Oscar, ambientato in India, e narra la lotta di classe da un giovane servo di casta bassa e un giovane ricco di casta potente, non a caso proveniente dagli Stati Uniti. Ilha una grande regia e una sceneggiatura sapiente. Le metafore non mancano, e alcune battute sono un pugno nello ...

