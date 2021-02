I numeri in chiaro. Siliquini: «Il vero problema sarà la vaccinazione della popolazione generale, finora abbiamo giocato facile» – Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ultimo bollettino sulla diffusione dei contagi da Coronavirus in Italia restituisce anche oggi una fotografia in linea con i dati dei giorni precedenti. «I dati ci segnalano un’assoluta stabilità da qualche settimana, con un tasso di incidenza intorno al 5% da quando abbiamo cambiato la definizione di caso, inserendo al denominatore anche i tamponi antigenici», spiega a Open Roberta Siliquini, docente di Igiene al dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche dell’Università di Torino e già presidente del Consiglio superiore di Sanità. «Purtroppo il numero di morti resta stabile e troppo alto»: e con oggi il totale delle vittime supera quota 90 mila: come se un’intera cittadina come Lecce venisse rasa al suolo. «Speravamo di diminuire il numero dei casi. Il rischio che i contagi aumentino di nuovo, con la riapertura ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ultimo bollettino sulla diffusione dei contagi da Coronavirus in Italia restituisce anche oggi una fotografia in linea con i dati dei giorni precedenti. «I dati ci segnalano un’assoluta stabilità da qualche settimana, con un tasso di incidenza intorno al 5% da quandocambiato la definizione di caso, inserendo al denominatore anche i tamponi antigenici», spiega a Open Roberta, docente di Igiene al dipartimento di ScienzeSanità pubblica e pediatriche dell’Università di Torino e già presidente del Consiglio superiore di Sanità. «Purtroppo il numero di morti resta stabile e troppo alto»: e con oggi il totale delle vittime supera quota 90 mila: come se un’intera cittadina come Lecce venisse rasa al suolo. «Speravamo di diminuire il numero dei casi. Il rischio che i contagi aumentino di nuovo, con la riapertura ...

