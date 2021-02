I numeri del Governo Draghi alla Camera e al Senato. Chi sosterrebbe il governo del Presidente (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si ragiona sui numeri del governo Draghi: l’ex Presidente della Bce avrebbe i voti necessari per partire? Dipende. Mario Draghi avvia il giro di consultazioni con una certezza: trovare una maggioranza non sarà cosa semplice. La nomina dell’ex Presidente della Bce sembra rilanciare la maggioranza Ursula che avrebbe dovuto salvare Conte e che invece non si è ricompattata costringendo il premier a rassegnare le dimissioni. Ora l’ex Presidente della Bce deve fare i conti (nel vero senso della parole) con un problema decisamente politico. Il governo Draghi ha i numeri alla Camera e al Senato? Ursula von der ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si ragiona suidel: l’exdella Bce avrebbe i voti necessari per partire? Dipende. Marioavvia il giro di consultazioni con una certezza: trovare una maggioranza non sarà cosa semplice. La nomina dell’exdella Bce sembra rilanciare la maggioranza Ursula che avrebbe dovuto salvare Conte e che invece non si è ricompattata costringendo il premier a rassegnare le dimissioni. Ora l’exdella Bce deve fare i conti (nel vero senso della parole) con un problema decisamente politico. Ilha ie al? Ursula von der ...

francescocosta : La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, fo… - Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - fabiorampelli : INCARICO ESPLORATIVO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO (TERZA CARICA DELLO STATO). DOMANDA: PERCHÉ NON ALLA PRESIDEN… - LauraGio_75 : O Conte o Voto! Il Banchiere Ammazza-Popolo coi suoi amichetti del Sistema possono smammare anche subito! E cari de… - BenecomuneNet : RT @BenecomuneNet: Oggi #4febbraio si celebra la prima ???????????????? ???????????????????????????? ?????????? #fratellanzaumana. Dedicheremo tutta la giornata a que… -