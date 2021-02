I grattacieli “green” di Catella spaccano la politica milanese a pochi mesi dalle elezioni | tutti contro tutti sull’aumento delle volumetrie

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sul nuovo Pirellino lasi spacca. Acomunali i conti nella maggioranza (e anche nel centrodestra) non tornano più. Proprio su ciò che ha reso “grande”, almeno nello storytelling, Milano negli ultimi anni: l’urbanistica, il real estate, l’immobiliare. Dietro alla battaglia che l’assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, astro nascente (già nato) del Pd lombardo, sta combattendola legge di Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana che regalaa costo zero a chi riqualifica palazzi abbandonati, ci sono motivazioni di principio e altre di lotta. Datrapelano informazioni sulle intenzioni del sindaco Beppe Sala in caso di vittoria. Creare ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: I grattacieli “green” di Catella spaccano la politica milanese a pochi mesi dalle elezioni: tutti contro tutti sull’au… - fattoquotidiano : I grattacieli “green” di Catella spaccano la politica milanese a pochi mesi dalle elezioni: tutti contro tutti sull… - ItaloTreno : Italo.I sensi del viaggio di Febbraio parte con l’intervista allo chef Davide Oldani e arriva alla BRIGATABIANCA co… - ADM_assdemxmi : RT @ioloraccolgo: Una Biblioteca degli Alberi tra i grattacieli - Anubi_Inpw : RT @greenbluegedi: Una Biblioteca degli Alberi tra i grattacieli -

Ultime Notizie dalla rete : grattacieli green

Il Fatto Quotidiano

Sottoscala trasformati in abitazioni, pur di poter accomodare le famiglie che nella cittàdi ... A lui piacciono ifatti dal centrodestra. A lui esaltano le start up tecnologiche, nate ...... e soprattutto di un governo stabile, non è suonato solo neidella finanza. Anche nei ... Ue punta subond e valuta digitale per rafforzare euroDiller Scofidio + Renfro, Gustafson Porter + Bowman e b720 Fermín Vázquez Arquitectos si aggiudicano la gara privata promossa da RENAZCA per rigenerare e migliorare gli spazi pubblici dell’enorme isol ...Sul pianeta esistono oltre 230 mila specie tra farfalle e falene. L'Italia vanta la maggiore varietà, ospitando circa il 60% delle specie di tutta ...