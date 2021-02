Highlights e gol Tottenham-Chelsea 0-1 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Glidi, match valevole per la ventiduesima giornata della-21. AlHotspur Stadium il derby di Londra termina 0-1 in favore dei Blues. È di Jorginho l’unico gol dell’incontro direttamente dagli 11 metri a seguito del fallo da rigore causato da Dier. Una vittoria che permette ai ragazzi di Tuchel di scavalcare la squadra di Mourinho per tre punti. SportFace.