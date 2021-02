Hamilton vicino al rinnovo con Mercedes | una novità nel contratto

Leggi su zon

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Lewise laancora in pista insieme fino al 2022. L’ex pilota Damon Hil ha svelato un clamoroso retroscena suldel 7 volte campione Manca davvero poco aldi Lewiscon la. Il pilota inglese e la scuderia tedesca infatti, a meno di clamorosi colpi di scena, continueranno insieme l’avventura in Formula 1 fino al 2022. Laha inoltre annunciato che la nuova vettura sarà presentata il 2 marzo e saranno presenti tutti e due i piloti. Cosa non scontata visto che Toto Wolff aveva dato atempo fino al 12-13 marzo per decidere sul. La cosa quindi fa pensare ad un’accelerazione nelle trattative che ha portato ad una fumata bianca. Per quanto riguarda le ...