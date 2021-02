Grillo cambia tattica | ora cerca di convincere il M5s a non chiudere la porta a Draghi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Beppesi trova costretto are strategia: dopo il suo categorico 'mai con, avanti con Conte' di appena martedì scorso, il guru del Movimento cinque stelle ha dovuto arrendersi all'...

PastoreFrance : RT @brn_folgore: Chiamarlo buffone voltagabbana è un complimento. E i suoi adepti tutti inginocchiati e a capo chino pendono dalle sue labb… - brn_folgore : Chiamarlo buffone voltagabbana è un complimento. E i suoi adepti tutti inginocchiati e a capo chino pendono dalle s… - vincenz94704898 : RT @DSant65: L’insetto #Grillo cambia idea :”Ok a #Draghi ,ma che sia un governo politico “ - eris_oje : RT @DSant65: L’insetto #Grillo cambia idea :”Ok a #Draghi ,ma che sia un governo politico “ - globalistIT : Ci ha messo poco a cambiare idea, meno di due giorni #crisidigoverno #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo cambia

Globalist.it

Manon si è dimenticato dell'ormai ex premier e per Cionte avrebbe pensato a un ruolo di 'federatore' della coalizione che dovrà guidare la sfida al centrodestra alla prossima tornata ...visione nei confronti del premier incaricato Draghi ma mette dei paletti Alla fine Beppeci ha ripensato: il 'no' al governo Draghi si è trasformato in un 'forse'. L'ok del ...Ma se i 'big' sembrano convinti, Grillo deve fare i conti con altri come Di Battista, che osteggiano la linea dell'apertura ...Roma, 04/02/2021 – (adnkronos) Si è messo al telefono ieri sera e ha proseguito fino a questa mattina. Chiamando parlamentari, ministri uscenti ma anche sindaci: si vocifera che tra i contatti siano f ...