Graziano Pellé torna in Italia: le prime immagini da calciatore del Parma [VIDEO] (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo l’esperienza cinese Graziano Pellè torna in Italia. L’attaccante si candida ad essere un grande protagonista nella seconda parte di stagione, dovrà riuscire nell’impresa di salvare il Parma. E’ una stagione difficile per la squadra di D’Aversa (subentrato a Liverani), il penultimo posto è sicuramente preoccupante ma il distacco dalla zona salvezza è di appena due punti. Il classe 1985 non è nuovo al calcio Italiano, Pellé ha infatti indossato le maglie di Lecce, Catania, Crotone, Cesena, Sampdoria e proprio Parma, mentre all’estero AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton e infine Shandong Luneng. L’arrivo in Italia di Pellè Graziano Pellè è arrivato oggi in Italia e si appresta ad iniziare l’avventura bis con la maglia ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo l’esperienza cinesePellèin. L’attaccante si candida ad essere un grande protagonista nella seconda parte di stagione, dovrà riuscire nell’impresa di salvare il. E’ una stagione difficile per la squadra di D’Aversa (subentrato a Liverani), il penultimo posto è sicuramente preoccupante ma il distacco dalla zona salvezza è di appena due punti. Il classe 1985 non è nuovo al calciono,ha infatti indossato le maglie di Lecce, Catania, Crotone, Cesena, Sampdoria e proprio, mentre all’estero AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton e infine Shandong Luneng. L’arrivo indi PellèPellè è arrivato oggi ine si appresta ad iniziare l’avventura bis con la maglia ...

