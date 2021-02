Gratta e vinci, colpo da 500mila euro e sospetto pazzesco: tutti i biglietti vincenti in quella provincia? Ecco quale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una clamoroso, ambitissima, botta di fortuna. Trattasi di lotterie, grattini, Gratta e vinci. E il Reatino, la provincia di Rieti, sembra avere un rapporto privilegiato con la dea bendata. Infatti ieri, mercoledì 3 febbraio, sono stati vinti la bellezza di 100mila euro al bar tabaccheria Porta Romana, in via Tancia, a Rieti, locale di Andreina Angelucci. Il vincitore ha sbancato grazie a un tagliando Gratta e vinci de Il Miliardario", acquistato per cinquesoli euro. A far conquistare il premio da centomila euro, uno dei più elevati, è stato il numero 16. Un "sedici" che il fortunato vincitore semplicemente non dimenticherà mai. Ma, si diceva: la provincia di Rieti. Già, perché sono parecchi i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una clamoroso, ambitissima, botta di fortuna. Trattasi di lotterie, grattini,. E il Reatino, la proa di Rieti, sembra avere un rapporto privilegiato con la dea bendata. Infatti ieri, mercoledì 3 febbraio, sono stati vinti la bellezza di 100milaal bar tabaccheria Porta Romana, in via Tancia, a Rieti, locale di Andreina Angelucci. Iltore ha sbancato grazie a un tagliandode Il Miliardario", acquistato per cinquesoli. A far conquistare il premio da centomila, uno dei più elevati, è stato il numero 16. Un "sedici" che il fortunatotore semplicemente non dimenticherà mai. Ma, si diceva: la proa di Rieti. Già, perché sono parecchi i ...

