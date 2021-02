‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 143: commenti al live (Di giovedì 4 febbraio 2021) giorno 143 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021)143 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - adorevcoffee : Ieri il grande fratello ha definitivamente smesso di essere un gioco, si è andati infinitamente oltre le dinamiche… - TherealvalenT : Le parole giuste le ha dette Samantha De Grenet. Basta fateli uscire lunedì proclamate il vincitore e basta. Io da… -