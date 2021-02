Graduatorie terza fascia ATA 2018/21 valide fino al 2022: presentato emendamento al Milleproroghe (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le attuali Graduatorie di terza fascia ATA 2018/21 prorogate fino all'anno scolastico 2021/22? emendamento al decreto Milleproroghe dei deputati Italia Viva Marco Di Maio, Mauro Del Barba. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le attualidiATA/21 prorogateall'anno scolastico 2021/22?al decretodei deputati Italia Viva Marco Di Maio, Mauro Del Barba. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia assistenti amministrativi: “valutare laurea più di due punti e assumere personale prep… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: i titoli devono essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione del… - orizzontescuola : Graduatorie Ata terza fascia: aggiornamento online, già inserito il punteggio di chi deve aggiornare e/o cambiare p… - orizzontescuola : Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia 2021: i corsi che aumentano il punteggio. - infodocenti : Graduatorie terza fascia ATA: non basta la licenza media come titolo d’accesso -