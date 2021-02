Graduatorie personale ATA: la pagina dedicata del Ministero dell’istruzione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) IlATA è ilamministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. L'articolo .

