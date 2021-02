Graduatorie Ata terza fascia: aggiornamento online, già inserito il punteggio di chi deve aggiornare e/o cambiare provincia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Graduatorie terza fascia personale ATA per il triennio 2021/23: il MInistero ha comunicato ai sindacati che la presentazione della domanda sarà telematica, tramite Istanze online. Si tratta di una "rivoluzione", alla quale bisogna prestare parecchia attenzione in quanto la compilazione deve essere precisa e pensata per dirimere tutti i dubbi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021)personale ATA per il triennio 2021/23: il MInistero ha comunicato ai sindacati che la presentazione della domanda sarà telematica, tramite Istanze. Si tratta di una "rivoluzione", alla quale bisogna prestare parecchia attenzione in quanto la compilazioneessere precisa e pensata per dirimere tutti i dubbi. L'articolo .

