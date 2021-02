Governo: Zingaretti, 'Pd per esecutivo chiaro stampo europeista, importante sì alleati'(2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - "E' fondamentale mantenere clima di lealtà -aggiunge Zingaretti- tra forze che hanno votato l'ultima fiducia al presidente Conte e a Conte stesso. Con questo spirito abbiamo convocato una riunione delle forze che avevano confermato la fiducia, un incontro molto utile". "Proviamo a raccogliere i frutti di questo investimento delle ultime settimane e degli ultimi mesi: nel definire il perimetro della maggioranza, nel rispetto assoluto dell'autonomia delle altre forze politiche, credo sarebbe molto importante che tutte le forze della maggioranza partecipassero convinte". E "nello spirito dell'appello del presidente Mattarella, ci si apra anche al contributo di forze liberali, moderate, socialiste, presenti in parlamento". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - "E' fondamentale mantenere clima di lealtà -aggiunge- tra forze che hanno votato l'ultima fiducia al presidente Conte e a Conte stesso. Con questo spirito abbiamo convocato una riunione delle forze che avevano confermato la fiducia, un incontro molto utile". "Proviamo a raccogliere i frutti di questo investimento delle ultime settimane e degli ultimi mesi: nel definire il perimetro della maggioranza, nel rispetto assoluto dell'autonomia delle altre forze politiche, credo sarebbe moltoche tutte le forze della maggioranza partecipassero convinte". E "nello spirito dell'appello del presidente Mattarella, ci si apra anche al contributo di forze liberali, moderate, socialiste, presenti in parlamento".

