Governo: Zingaretti, 'parole Conte rilanciano prospettiva politica solida' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Giuseppe Conte per le parole e la scelta compiuta oggi. Gli fanno onore e rilanciano una prospettiva politica che credo solida". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Giuseppeper lee la scelta compiuta oggi. Gli fanno onore eunache credo". Lo dice il segretario Nicolaalla Direzione Pd.

