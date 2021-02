(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - ''Ammiro molto la, è unacoerente e moltoe a differenza degli altri che iniziano ad inchinarsi e a baciare il c... è rimasta ferma sulla sua posizione. Anche io sono dell'idea che bisognaal. In questo momento la cosa più naturale sarebbe quella di analle elezioni perché altri paesi, come ad esempio il Portogallo, anche con il Coronavirus, sono andati a votare''. E' quanto sottolinea all'Adnkronos Ivasulla posizione che dovrebbe avere il centrodestra: appoggiare Draghi o analle elezioni. ''Nulla da dire su Draghi -tiene a precisare- Ho una grande stima di lui. E' una figura eccellente e di cui anfieri. Certamente non avrà ...

TV7Benevento : **Governo: Zanicchi, 'Meloni unica donna coraggiosa, giusto dare voce al popolo'**... - Giu_ggiola : RT @politiciOOC: dalla parte del governo: liliana segre, elena cattaneo e mario monti. dalla parte della destra: massimo boldi e iva zanicc… - comeH2O : RT @rossbova: Sul governo #Draghi c'è da registrare lo scetticismo di Iva Zanicchi - LeoAmbro999 : RT @rossbova: Sul governo #Draghi c'è da registrare lo scetticismo di Iva Zanicchi - rossbova : Sul governo #Draghi c'è da registrare lo scetticismo di Iva Zanicchi -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zanicchi

Fortune Italia

Sarà un Conte Ter oppure il capo dello Stato propenderà per undi unità nazionale guidato ... Tra gli ospiti : Nicola Porro, Iva, Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi.Sarà un Conte Ter oppure il capo dello Stato propenderà per undi unità nazionale guidato ... Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano: Nicola Porro, Iva, Vittorio Feltri e ...Giorgia Meloni premier. E’ l’idea che Massimo Boldi ha lanciato in una intervista al quotidiano Libero, che così descrive la leader di Fratelli d’Italia: “E’ molto cresciuta e mi appassiona, ha dei to ...Ognuno sceglie le proprie figure di riferimento. Se Matteo Salvini attinge a piene mani dalle dichiarazioni di Iva Zanicchi e de er Faina, Fratelli d’Italia sceglie la linea comica e opta per i Cinepa ...