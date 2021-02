Governo: tentativo Draghi entra nel vivo, Mattarella attento a mosse leader e partiti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - entra nel vivo con le consultazioni il tentativo di Mario Draghi di formare il nuovo Governo e naturalmente crescono l'attesa e l'attenzione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per capire se e quando il premier incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva. Nessuna novità rispetto alle indicazioni date ieri dal Capo dello Stato, che, compatibilmente con l'esigenza di trovare presto una soluzione alla crisi, ha lasciato tutto il tempo necessario all'ex governatore della Bce per individuare il perimetro di un'eventuale maggioranza, per specificare i punti programmatici e per mettere a punto la lista dei ministri e i rispettivi profili. Ovviamente al Colle, oltre a tenersi probabilmente in contatto con il presidente incaricato, si seguono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -nelcon le consultazioni ildi Mariodi formare il nuovoe naturalmente crescono l'attesa e l'attenzione del Presidente della Repubblica, Sergio, per capire se e quando il premier incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva. Nessuna novità rispetto alle indicazioni date ieri dal Capo dello Stato, che, compatibilmente con l'esigenza di trovare presto una soluzione alla crisi, ha lasciato tutto il tempo necessario all'ex governatore della Bce per individuare il perimetro di un'eventuale maggioranza, per specificare i punti programmatici e per mettere a punto la lista dei ministri e i rispettivi profili. Ovviamente al Colle, oltre a tenersi probabilmente in contatto con il presidente incaricato, si seguono ...

