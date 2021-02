Governo | Tapiro d’oro a Casalino | “Mai al Gf Vip”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Valerio Staffelli di ‘Striscia la notizia’ consegna ila Rocco, portavoce del premier uscente Giuseppe Conte. Intercettato a Roma,smentisce ai microfoni di ‘Striscia’ di aver telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro unguidato da Mario Draghi: “Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno”. Inoltre, precisa che il libro ‘Il portavoce’, che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e promette: “Mai al Grande Fratello Vip”. Per il portavoce di Conte si tratta del secondoda quando ricopre la carica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Valerio Staffelli consegna ild'oro a Rocco Casalino , portavoce del premier uscente Giuseppe Conte. Intercettato a Roma, ...telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro un...Un personaggio che nel mezzo di una crisi dida lui stesso scatenata si reca in Arabia ...scandali che hanno il sapore di un servizio di Striscia la notizia con Staffelli che consegna il...Il portavoce del premier uscente Giuseppe Conte è finito nel mirino di Valerio Staffelli per le voci divulgate da Dagospia secondo le quali avrebbe ...Striscia la Notizia non perdona e questa volta vola da Rocco Casalino per la consegna del Tapiro d'Oro: dall'addio a Palazzo Chigi alla biografia ...