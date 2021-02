Governo, Serracchiani: “Parole di Conte importanti per lavorare insieme”. Calenda: “Intervento inappropriato, non l’avrei fatto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Un ringraziamento al presidente Conte che si è fatto carico di un momento difficilissimo per il Paese di decisioni importanti e complicate. Le sue Parole sono state importanti anche per un campo del centrosinistra nel quale lavorare insieme e sarà il tempo a dire in quale forma”. Così la vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani, ha commentato le dichiarazioni rilasciate oggi alla stampa dal premier uscente Giuseppe Conte. “Chiunque lavori per far partire questo Governo è positivo” è il parere di Luigi Marattin, di Italia Viva, secondo il quale “ora serve un Governo di legislatura“. Come ormai fa da tempo, il ministro ed esponente M5s Federico D’Inca preferisce invece non rispondere alle domande dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Un ringraziamento al presidenteche si ècarico di un momento difficilissimo per il Paese di decisionie complicate. Le suesono stateanche per un campo del centrosinistra nel qualee sarà il tempo a dire in quale forma”. Così la vicepresidente del Pd, Debora, ha commentato le dichiarazioni rilasciate oggi alla stampa dal premier uscente Giuseppe. “Chiunque lavori per far partire questoè positivo” è il parere di Luigi Marattin, di Italia Viva, secondo il quale “ora serve undi legislatura“. Come ormai fa da tempo, il ministro ed esponente M5s Federico D’Inca preferisce invece non rispondere alle domande dei ...

